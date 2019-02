Juhtkiri | Presidendi valimisnõu 

Poliitikute korralekutsumine mõjub mõttelise noogutusena president Kaljulaidi eelkäijale Merile, keda Kaljulaid mainis oma kõnes kui Eesti tagasitoojat otsustajate laua taha. Milline on aga meie järgmine suur eesmärk, jääb presidendi poolt paraku avamata, nagu valitseb peataolek erakondade seaski selles suhtes, mis võiks olla valimiste põhiteema. ÜRO julgeolekunõukogu liikmeks saamise kampaania on kahtlemata märkimisväärne selles olulist rolli täitvale presidendile isiklikult, ent kas see võiks ühiskonda erutada samal määral nagu kunagine liitumine NATO või ELiga?

Kõne tuumakam osa puudutab hoopis meie ühiskonna ilmajäänuid ja neid, kellele on rusikate või sõnadega haiget tehtud. Kas see pole pidupäevakõne sisuliseks alguseks mitte liiga sünge teemadering, on küllap maitseküsimus, ent meeldiv on tõdeda, et president annab poliitikuile head eeskuju, pidades kinni esimesel ametiaastal väljakäidud lubadusest hoida ka valusaid teemasid pidevalt fookuses.