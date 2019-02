OTSEFOTOD | Rahvas koguneb Vabaduse väljakule tõrvikurongkäigule, oodatakse 10 000 inimest 

„Tõrvikuid tellitakse hulgi, nii et Tallinna poodide pärast muretsema ei pea,” selgitab EKRE noorteühenduse Sinine Äratus esimees Ruuben Kaalep nende jaoks, kes kardavad, et konservatiivid poed aiatõrvikutest tühjaks teevad. „Oleme iga aasta rongkäigust säilitanud kasutuskõlblikud tõrvikud. Neile lisaks tellime iga kord uusi juurde, sel aastal kokku 5000. Tõrvikuid täidavad enne rongkäiku õliga kümned vabatahtlikud,” lisab ta.

„Tõnis Mägi on jäänud üheks laulva revolutsiooni sümboliks,” põhjendab Kaalep, miks esineb konservatiivide rongkäigul Tõnis Mägi. „Meie tõrvikurongkäigu sõnum on uus rahvuslik ärkamine ja seega on Tõnis Mägi ka järjepidevuse kandjaks viimatise ärkamisajaga, mille lõpuleviimine on uue põlvkonna ülesandeks: taastada Eesti vabadus ja iseseisvus eestlaste rahvusriigina,” sõnab ta.