GALERII | Vabariigi aastapäeva kontsert: lapsed, lumesadu, peenramaa ja Suitsu-seinad

Kui näitleja Ott Sepp ja lavastaja Ain Mäeots tegid mõni kuu tagasi videoklipi, kus jagasid soovitusi, kuidas võib ning kuidas ei tasu aastapäevakontserti lavastada, kostis seal muu hulgas lause: „Kergesti arusaadavad kujundid on mets, meri, taevas, kala, lill. Need on ohutud ega solva kedagi – pane neid palju ja igale poole.”

Selle ülesande on lavastusmeeskond, kuhu lisaks Toomperele ja Suitsule kuuluvad ka muusikajuht Rasmus Puur ning dramaturg Mehis Pihla, vaat et puktipealt täitnud. Kontserdikujundid – alates lumest ja lumelabidast ning lõpetades peenramaaga, ei kiusa kedagi liig sügavate või kõrgete tasandiga. Kõik on arusaadav ja vesiselge! Või nagu lavastaja ütleb: „Kontsertlavastuse keskne idee on lihtne – jälgedes, mida me täna jätame, kõnnivad tulevikus meie lapsed.

Enamasti näitame head eeskuju, kuid on ka neid jälgi, mile me tahaks ära pühkida. Paraku, kui öelda lapsele: „Käitu minu sõnade, mitte tegude järgi,” õpivad nad lihtsalt seda lauset kasutama, kui midagi valesti teevad. Mis saaks Vabariigi aastapäeval olla olulisem, kui mõelda selle peale, millise riigi ja maailma oma lastele pärandame? Vabariigi aastapäeva kujundus on inspireeritud Eesti loodusest ning just sellest osast, mida tihtipeale peetakse mittekultuurseks – nimelt võsast, umbrohust ja ettearvamatust ilmast.”