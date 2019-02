Kadi Viik | Meeldis, et president tõstatas küberkurjuse teema 

Nagu president kõnes ütles: internet on täis emakeelset vägivalda kõigi vastu, kes midagi teevad. Ta mainis lauljaid ja saatejuhte, kuid sarnast alandamist, mõnitamist ja ahistamist kogevad vist enam-vähem kõik, kes avalikult mingit arvamust avaldavad. Kindlasti poliitikud, aga ka ajakirjanikud, vabaühendustes tegutsevad tulihinged, ettevõtjad, analüütikud. Asi ei ole kriitikas, igasugust arvamust võib kritiseerida, vaid justnimelt isiklikus ja vaenulikus verbaalses vägivallas. Ja kui see tabab nii mehi kui ka naisi, siis naiste puhul lisandub sageli seksuaalne aspekt. Justkui oleks normaalne saata naisele, kelle arvamus sulle ei meeldi, sõnumeid, kus avaldad lootust, et teda vägistatakse. Või dickpic'e (peenisepilte – toim). Pikemas perspektiivis viib küberkurjus ohvrite enesetsensuurini ja põhjustab ka neil depressiooni ja ärevust. Aga tagajärjed ühiskonnale tervikuna on märksa tõsisemad, kui tulemus on see, et vähem naisi (ja üldse inimesi) on valmis eesliinile astuma ja “midagi tegema”.