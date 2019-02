Ivo Rull | President kõneles Eesti riigi valguse- ja varjupooltest 

Eesti elu helgelt poolelt tõi president esile jätkuva majanduskasvu, meie ettevõtete globaliseerumise, Eesti riigi kasvava rolli rahvusvahelises koostöös, Eesti tuntuse tõusu ning muudki veel. President Kaljulaid kinnitas taaskord, et Eesti on olnud 27 aastat väga kiire ja omanäolise majandusarenguga riik.

Meie igapäevaelu varjupoolelt pidas president vajalikuks osundada haigete ja eakate hoolduse muredele, jätkuvale perevägivallale, vohavale anonüümsele internetisõimule, poliitikute sisutühjadele valimislubadustele ning kurjusele laiemalt. President Kaljulaid viitas, et on tunnustuseks tänavusele vastuvõtule kutsunud mitmeid sotsiaalprobleemidega tegelejaid. Ning manitses poliitikud pärast valimispäeva pingutama mitte üksnes tasuta asjade lubaduste täitmisele. Vaja on teoks teha ka inimeste hakkamasaamist kogu elukaare ulatuses toetavad lubadused.