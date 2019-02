Taavi Libe | Meeldivalt konkreetne kõne 

See, et president soovib pidumelus tähelepanu nõrgematele juhtida, tuli välja juba tunamulluses tõdemuses, et pühade ajal saavad inimesed oma kodudes kõige rohkem peksa. Mäletan toonasest paari nördinud repliiki, et kas pidupäeva kõne on ikka kõige õigem koht, kus sellistest asjadest kõnelda, kuid kahe aastaga on president suutnud need kahtlused hajutada.