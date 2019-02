Agu Uudelepp | Presidendi kõne – tee varjust valgusesse 

Rõhuasetused liiguvad samm-sammult meie ühiskonnas muret tekitavatelt nähtustelt sellele, mille üle võiks uhke olla ja peakski uhke olema. Need näitavad ka selgelt, mis on presidendi jaoks praegu olulised teemad: hoolivus, väärikus ja koostöö.

Oma esimeses aastapäevakõnes lubas Kersti Kaljulaid, et ta jääb rääkima perevägivallast ja nõrgemate rõhumisest, kuni see probleem on ühiskonnas lahendatud. Ta on sõna pidanud, rääkides sellest ka mullu ja tänavugi.

Seekord on teema laienenud, kaasates inimeste väärikuse kaitsmise teemat üldisemalt. Minu jaoks oli üks olulisemaid kohti riigipea mure, et valimiste järel võivad näiteks omastehooldus, väärkoheldud laste aitamine, puuetega laste tugisüsteem ning väärika ja võimaluste piires õnneliku eluloojangu pakkumine taas tähelepanuta jääda.

Pööre optimismile tuleb majandusest rääkides. Majandusel läheb üldiselt hästi, ettevõtted kohanevad ja väike majandus saab suuremaks. President rõhutas, et see on meie ühise pingutuse tulemus, kus arengu aluseks „on avatus maailmale, uutele mõtetele, valmisolek osaleda rahvusvahelises koostöös ja oskus seista oma vajaduste eest, mõistes samal ajal ka teiste muresid“ ning meie lugu tugineb innovaatilistele lahendustele, ärikeskkonnale ja haridussüsteemile. Just see lugu hoiab meie kuvandit ning aitab unistada paremast Eestist.