President kannab tänavu vastuvõtul kuninganna Victoria suurt lemmikut – kaapotkleiti 

Ruudulise kaapotkleidi peal on Haapsalu pitsimeistrite kootud sall. „Kui muidu käidi peakatte ja põllega (abielunaised), siis täna on esiplaanil presidendi etikett,” selgitab Randmaa, et mõningad mööndused on siiski tehtud. Näiteks selleks, et president saaks ametiraha kanda.

Randmaa sõnul võiksid eestlased kanda üldse rahvariideid rohkem.

EV 101 Vabariigi aastapäeva vastuvõtt Estonia teatris ja kontsertsaalis. ERR

2018

Mullu kandsid president Kersti Kaljulaid ja tema abikaasa Georgi-Rene Maksimovksi vastuvõtul Tori kihelkonna rahvarõivaid. Stilist Merit Boeijkens ja moedisainer Kätlin Kikkas arvasid toona, et president tegi õnnestunud ja turvalise valiku.

Erlend Štaub

"Meil on väga kaasaegse mõtlemisega president ja rahvariietus peaks sobima väga erinevatele rahvagruppidele. Kuna president on naisterahvas, siis on väga keeruline valida riietust, mis kõikidele inimestele sobib," ütles Merit Boeijkens.