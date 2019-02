Elu METSATÖLL SAI 20: „See on ürgne vägi, mis hoiab meid koos!“ Jaanika Vilipo , täna, 00:01 Jaga:

ÜHINE JÕUD: Kontserdi lõpus tänasid huilgavat Rock Cafe täismaja kõik muusikud, kes pea kahe poole tunnisel juubelipeol rahva ette astusid: (vasakult) Metsatöllu basskitarrist Raivo Piirsalu, trummar Tõnis Noevere, solist Markus Teeäär, kontserdi eestvedaja, Eesti Kontserdi produtsent Heili Vaus-Tamm, laulev näitleja Marta Laan, multipillimees Lauri Õunapuu, Iiri viiuldaja John Ryan ja laulev näitleja Marko Matvere. Erlend Staub

„Metsatöllust on välja kujunenud omamoodi elustiil,“ nentis bändi multiinstrumentalist Lauri Õunapuu juubelikontserdi eel. „Tead juba neid inimesi, kes kontserdile tulevad. Tavalisest erinevat rahvast on ka alati, aga see ongi imekspandav, kui palju erinevat sorti rahvast Metsatöllu kontserditel käib - pisikestest lastest kuni vanade memmedeni välja: „Ma lähen vaatan neid Metsatöllu poisse, nad on nii tublid, nagu räägiks naabrinaisega!““