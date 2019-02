OTSELÜLITUSED, GALERII, BLOGI | President lõpetas kätlemise, tõeline pidu nüüd alles algab!

Selles pole midagi halba, küsimus on pigem, miks selline ilus õhtu nii palju pinget tekitab. Kui minu käest küsitakse, kas presidendi vastuvõtu kommenteerimine on teie jaoks töö või meelelahutus, saan aru, et inimesed on täiesti segaduses. Loomulikult see on töö, aga see on töö meelelahutusmaailmas ja need piirid on vahepeal hästi suhtelised. Mulle tundub vahepeal, et inimesed ei oska enam lõbutseda ja lustlikult aega veeta. Ma ei tea, kas süüdi on meie ühiskond, ajalugu või midagi muud, aga võtame kõike liiga tõsiselt ning mõtleme liiga palju asjadest, mis ei vaja üldse mingit analüüsi. Meelelahutus on üks nendest asjadest. Kogu aeg ei pea mingit peidetud tähendust otsima. Elu muutub palju mõnusamaks, kui laseme endal seda lihtsalt nautida ja pisiasju mitte keerulisemaks muuta! Presidendi vastuvõtt on ilmselt kõige suurejoonelisem moesõu meie riigis, naudime seda!"