Pluss, miinus, ennustus | Korvpallikoondise üllatav võit ja meessuusatajate põrumine 

Eesti meeste korvpallikoondis alistas maailmameistrivõistluste valiksarja eelviimases kohtumises tugeva Serbia. See mäng näitas selgelt, et meie kultusalal toimub edukas põlvkondade vahetus. Võistkonna senised tugitalad Kristjan Kangur, Janar Talts ja Gregor Arbet mängisid viimast korda sinimustvalge lipu all ning rõõmustasid, et tulevikumehed haarasid neilt teatepulga. Pingelise kohtumise saatuse otsustas 19aastane Sander Raieste, kes tabas kümmekond sekundit enne lõpuvilet kolmese. Kaitses sai ta kiiduväärselt hakkama Serbia staari Miloš Teodosici ohjamisega. Tubli mängujuhina näitas end Raieste eakaaslane Kristian Kullamäe, kelle arvele kogunes 18 punkti.