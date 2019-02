Mürsku ketaslõikuriga lõiganud mehe kodu ligidal on elumajad ja kool  

Rosma külas kolmapäeval kostnud meeletu kärgatus oli kuulda mitme kilomeetri kaugusele. Sündmuskohale saabunud kiirabibrigaad viis külavanem Heiti haiglasse, kuid tema vigastused olid sedavõrd rasked, et ta suri. Täpsemate asjaolude selgitamiseks alustas kaitsepolitsei kriminaalmenetlust. Esialgsetel andmetel lõikas 47aastane mees kuuris ketaslõikuriga lõhkeainet sisaldavat mürsutaolist eset, mis selle tagajärjel plahvatas. Prokuratuuri teatel ei ole ta varem õiguskaitseasutuste tähelepanu all olnud, kuid tema valdusest leiti teisigi relvade ja lõhkeainetega seotud esemeid, mille omamine on ebaseaduslik.