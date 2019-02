Deivil Tserp | Miks tungis Mati Alaver võõrale mängumaale? 

„Hiljuti tuli välja uudis, et kõrgushüppeneiu Grete Udras on teinud väga eduka comeback’i tippsporti ja Eesti kergejõustikuliit taotleb talle EMiks wild card’i,“ rääkis Alaver eelmisel kolmapäeval Vikerraadiole. „Edasi läheb olukord täiesti käest ära. Selle põhjal võib öelda, et olukord on hullem kui 1992. aastal. Siis me kuuleme, et see tippsportlane sõidab Eestit esindama, tule taevas appi, oma rahakoti peal. See on täiesti karjuv ülekohus! Ta on iseennast ette valmistanud oma rahakoti peal, viinud oma taseme tippsportlase arvestatavale rahvusvahelisele tasemele, läheb esindama Eesti riiki. Kui mu hea sõber Erich Teigamägi (kergejõustikuliidu president – toim) praegu ei ärka selle peale, siis Team Haanja võtab ise kõik Grete Udrase EMile saatmise kulud enda kanda.“

Siinkohal saaks teemale joone alla tõmmata, aga see oleks mage. Üritan sündmuste sasipuntra lahti harutada. Alaver on ju nutikas inimene, kes jälgib sporti laiemalt. Tunnistan, et nii mõnigi kord on edukas treener nõelanud õiglaselt. Paraku jääb seekord arusaamatuks, miks ta tungis võõrale mängumaale ja näitas nimetatud juhtumit hämaras valguses.

Eesti kergejõustikuametnikud olid EMile pääsemise reeglid juba ammu hoolikalt kirja pannud. Udras teadis täpselt, et muretult jõuab ta Glasgow’sse vaid sel juhul, kui täidab EMi normi 1.90 õigel ajal. Kuid kvalifitseerumisperioodil piirdus 30aastane sportlane kaks sentimeetrit nõrgema tulemusega. Lugu muutus draamahõnguliseks reede pärastlõunal, kui ta alistas Tallinna meistrivõistlustel 1.90. Kahjuks liiga hilja!

Olgem ausad, erinevalt teistest tiitlivõistlustest on sise-EMi normid küllaltki tagasihoidlikud, et mitte öelda nõrgad. Samas on Eesti kergejõustikuliit üritanud nii sise- kui ka väli-EMile saata võimalikult suure koondise. Kiibitsejad, keda nörritab maksumaksja raha raiskamine ja sporditurismi viljelemine, on niisuguste otsuste järel sappi pritsinud.

Kergejõustiklastele tasub hinnaalandust teha kahel põhjusel: esiteks siis, kui kõnealune sportlane on noor tulevikulootus, keda avansi korras tiitlivõistlusele lähetamine võib enneolematult tiivustada; teiseks siis, kui normile jõuab väga lähedale karjääri lõpusirgel rühkiv sportlane, kes pole varem suurvõistluse õhkkonda nuusutanud ja kellele oleks see higivalamise eest väärtuslik preemia. Udras ei mahu esimesse ega teise kategooriasse.

Paljud Euroopa riigid lähtuvad karmist põhimõttest, et tiitlivõistlustele saadetakse pigem need, kellel on lootust seal midagi korda saata. Äsja tekkis Suurbritannias lausa äärmuslik olukord. Nimelt heideti 60 m jooksu valitsev Euroopa meister Richard Kilty esimese hooga üle parda.