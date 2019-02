Õnnesoovid! Rokkar Brad Jurjens sai vabariigi aastapäeval isaks 

Tütre sünnitähtaeg oli 23. veebruaril, kuid sama päeva õhtul kirjutas Brad Facebookis, et piiga ei taha veel kuidagi siia ilma tulla ja 28. veebruaril minnakse sünnitust esile kutsuma. Mõned tunnid hiljem tegi ta aga uue postituse, kus ütles, et ärge eelmist postitust tähele pange. 24. veebruaril sündiski nende perre pisike piiga.

Brad rääkis oktoobris, kui nad rasedusest teatasid, Õhtulehele, et tütreke ei olnud planeeritud. „Kui saime rasedusest teada, olime loomulikult väga õnnelikud.“ Siis oli Heddyl käimas 20. rasedusnädal ja Brad kinnitas, et kõik on kulgenud suurepäraselt. „Nii, nagu raamatus kirjas.“