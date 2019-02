Michel Sittow näituse kuraator Greta Koppel: „Võtan preemia vastu puhta südametunnistusega kui autasu kestvusala eduka läbimise eest.“ 

„Uudis oli muidugi suur üllatus,“ ütleb Koppel. „Vaid paar nädalat varem tunnustati Michel Sittowi projekti muuseumide aastaauhindade kahes kategoorias. See oli samas suur rõõm Eesti Kunstimuuseumile ja mulle kui kuraatorile. Aga et sellele tunnustusele järgneb veel riiklik kultuuri aastapreemia, ei osanud küll oodata. Esimene mõte oli, et on palju inimesi, kes vääriks seda preemiat kordi enam kui mina. Kuid siis meenutasin kogu näituse ettevalmistusperioodi, kuut aastat, millesse mahtus loomise rõõmu kõrvale ka keerulisemaid hetki, ja otsustasin, et võtan preemia vastu puhta südametunnistusega kui autasu kestvusala eduka läbimise eest.“

Koppel ütleb, et selline tunnustus tähendab talle väga palju. „Kultuurivaldkonnas töötades on igapäevane toimetulek omajagu väljakutse. Tunnustus, mille puhul lisaks heale sõnale ja tugevale käepigistusele kaasneb ka materiaalne hüve, näitab reaalselt, et tehtud tööd ja pühendumist väärtustatakse. Raha rahaks, see on tähtis, kuid tunnustuse sümboolne tähendus on sellest palju kauakestvam.“

Koppel on juba ka otsustanud, mida 9600 euro suuruse aastapreemiaga peale hakata. „Võtan veidi rohkem puhkust, reisime lapsega ja käime rohkem erinevatel kultuurisündmustel ehk investeerin vaimu ja keha virgutamisse, et jaguks ideid ja jõudu edasiseks.“

Edasistest plaanidest rääkides ütleb Koppel, et selle aasta suurim väljakutse on akadeemilist laadi: kirjutada valmis oma doktorikraadi väitekiri, mis on peaaegu kümme aastat mitmete kiireloomuliste ja pikemaajaliste muuseumitööde kõrval oma järge oodanud.