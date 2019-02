Viivi Luik: „Elutööpreemia teeb saatuse ees alandlikuks ja tänulikuks.“ 

„Selline preemia peaks tegema inimese oma saatuse ees väga alandlikuks ja tänulikuks,” märgib ta ja lisab, et elutööpreemia paneb ennast proovile ja näitab, kas ta on elu jooksul õppinud olema alandlik ja tänulik.

Küsimusele, kuidas ta kavatseb auhinnarahaks saadud 64 000 eurot kasutada, vastab Luik: „Ostan endale aega.” Selgituseks räägib ta väikse mõistujutu tuttavast Šveitsi kirjanikust, kes sai noorena suure auhinna ja vastas ajakirjaniku küsimusele, mis ta selle rahaga peale hakkab süüdimatult, et ostab elutuppa vaiba. Ajakirjanik oli pettunud ja nooruke kirjanik sai aru, et sellist vastust temalt ei oodatud. Juba kogenenumana järgmist suurt auhinda võites teadis ta, mida öelda ja vastas, et ostab endale aega. Kõik olid rahul.

„See on väike mõistujutt, mis näitas, mis laadi vastuseid üldsus ootab ning kuidas vastus mõjutab suhtumist,” lausub Luik. „Aega osta tähendab seda, et sa võid muretult süveneda sellesse, mis sind huvitab ega pea muretsema, kui palju see aega võtab ja kas selle eest ka midagi makstakse. Jah, mul on plaanis aega osta.”