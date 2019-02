Välismaalased lipuheiskamisel: "Laulmine jättis küll võimsa mulje." 

„Nad on üliõpilased korporatsioonidest ja seltsidest. Umbes nagu teilgi Põhja-Ameerikas.” Patricku näib seletus rahuldavat, sest ta noogutab mõistvalt. Tegelikult vedas kanadalasel ja tema Singapurist pärit sõbral Jasdeepil väga, et nad just 24. veebruari paiku Eestisse sõpradele külla tulid. Mõne päeva eest jõudsid kohale, homnepäev juba lendavad minema.

Eval ja Svenil on kohaletulek juba ammune traditsioon ja nad isegi pole enam päris kindlad, kui mitmes kord see neil on. „Juba eelmisel ööl tuleb mingi ärevus peale, et peab siia tulema,” räägivad nad. „Kummaline tunne nihuke.” Et lapsed on neil juba suured ja käivad ülikoolis, ei ole ka nemad takistuseks, et end varakult voodist välja ajada.