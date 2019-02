Krimi SEB hoiatab: ringluses on petukirjad, millega üritatakse kliendi paroole varastada Kristjan Väli , täna, 18:50 Jaga:

Stanislav Moshkov

Levimas on petukiri, milles palutakse SEB Panga nimel avada link ning logida sisse kasutades Smart-ID. Tegemist on paroolide välja petmise katsega. Tähelepanu tuleks pöörata sellele, et avatav link viib inimese lehele, mille aadressiribal ei ole seb.ee domeen, vaid midagi muud.