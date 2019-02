GALERII | EV 101. aastapäeva kontsert: 30 aastat unustusehõlmas olnud Raimo Kangro "Missa süütult hukkunud eestlastele" 

Eesti kooriühing vahendab oma kodulehel missa kohta käivaid Leelo Tungla sõnu: „Raimo Kangro missa ei ole poliitiline, vaid humanistlik teos: see on pühendatud kõigile neile, kes ei saanud näha Eesti taasiseseisvumist. Teksti kirjutades mõjutas mind mu oma perekonnalugu ... Helilooja sooviks oli see, et teos ei masendaks kuulajat, vaid et traagika kõrval tunnetataks ka helgeid momente: meie oleme elus, meie teha on tulevik.“



Dirigeerib Kaspar Mänd.