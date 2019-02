Eesti uudised Endale relva nõudnud röövel saadeti trellide taha Siim Randla , täna, 14:46 Jaga:

Mehelt nõuti isevalmistatud relva üleandmist. Pilt on illustratiivne, see on seaduslik relv. MATI HIIS

Viru maakohus saatis kolmeks kuuks vangi mehe, kes peksis korteriperemeest ja nõudis isevalmistatud relva üleandmist, mis lõpuks koos kuriteokaaslastega ka kätte saadi.