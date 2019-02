TÕELINE RELIIKVIA: 20 aastat tagasi kadunud Meie Mehe plaat leiti jäässe külmununa üles 

Meie Mehe laulja Emil Oja ehk Piilu meenutas, et plaat läks kaduma 1999. aastal, kui nad Saaremaal Õlletoobril käisid, Nasva kandis kukkuski kohver plaatidega üle paadiserva.

Meie Mehe liikmed peavad leitud plaati tõeliseks imeks ning arvasid algselt, et tegu on aprillinaljaga. Oja sõnul kavatsevad nad jääkamakat, millesse plaat on külmunud, säilitada nii kaua kui võimalik.