Kähehäälne president saatis tasuta postkaarti 

Postkaarte on tema ees laual juba terve patakas, Liisa hinnangul kümme. Täpselt sama kogus ta tema mehel, hollandlasel Martijnil. „Kuus aastat olen elanud Eestis, siin käinud juba 13-14 aastat,” ütleb Martijn veatult. Mees töötab siin meditsiinialal ja tema ongi see põhjus, miks siirdub suur osa kaartidest kirjaga „Me hoiame nõnda ühte!” nimelt tulpidemaale. Üks kaart läheb teiste seas aga ka Eesti saatkonda Austraalias.

Kes ütles, et füüsilisel kujul kirjasaatmine on moest läinud? Inimesi tuleb juurde, olgugi et peamiselt keskealisi ja vanemaid. Mõni ei suuda uskuda, et kõik ongi täiesti tasuta. Kes on unustanud postiindeksi, talle tõttab appi tahvelarvutiga teenindaja. „Kas mingit templit on ka vaja?” kuuldub kellegi vanahärra suust. Ei, ei ole.