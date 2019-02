Gwyneth Paltrow nõuab mehelt kohtu kaudu 1 dollarit 

Terry Sanderson kohtus. AP/Scanpix

Sandersoni väitel sõitis Gwyneth talle Utah's algajate suusanõlval selja tagant otsa, põhjustades raskeid vigastusi: ajutrauma ning neli murtud roiet. Mees väidab, et ta kaotas kokkupõrke tagajärjel teadvuse, kuid Paltrow' jättis ta vigastatuna lebama, tundmata tema seisundi vastu huvi. Sandersoni sõnul põhjustas õnnetus lühiajalist mälukaotust ning koguni isiksuse muutumise.

Paltrow omalt poolt väidab 18 lehekülje pikkuses vastuhagis, et õnnetus oli Sandersoni enese süü. Pensionär sõitnud talle ise tagant sisse ning tekitanud näitlejatarile idüllilisel perepuhkusel säärase hingevapustuse, et too ei suutnud tol päeval enam suusatada.