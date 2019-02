Uue Bondi-filmi tööpealkiri äratab hämmeldust 

Spioonisaaga uue osa võtted algavad Production Weekly teatel 6. aprillil Inglismaal Pinewoodi stuudios. Kardetavasti on see Daniel Craigi viimane ülesastumine agent 007 rollis. Film pidi algselt ekraanile jõudma juba tänavu oktoobris, kuid režissöör Danny Boyle'i ootamatu lahkumise tõttu lükkusid võtted edasi. Ohjad võttis üle Cary Fukunaga („Jane Eyre“, „True Detective“).

Sotsiaalmeedias on on väljalekkinud pealkirja üle imestust ja põlastust avaldatud - shatter tähendab küll purustamist ja shatterhand seega purustavat kätt, kuid slängisõnana seostub shatter paljudele pigem kõhulahtisusega.

Ilmselt ei tea paljud kritiseerijad siiski asjaolu, et „Shatterhand“ oli Ian Flemingi romaanis „You Only Live Twice“ (1964) Ernst Blofeldi nimelise superkurjami varjunimi. BBC Newsi teatel on juba ammu sahistatud, et uue linateose pealkirjaks saab „Shatterhand“. Viimatises Bondi-filmis „Spectre“ kehastas Blofeldi Christoph Waltz ning võib arvata, et ta jätkab rollis ka Fukunaga käe all.