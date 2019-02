Staarseiklejat ähvardab konna keetmise ja söömise eest karistus 

The Guardiani teatel ähvardab Gryllsi karistus tema seriaali „Running Wild“ osa eest, mille ta filmis 2017. aastal Bulgaarias Rila rahvuspargi mägedes. Gryllsi ja kuulsat USA tantsijat Derek Hough'd võis näha konna tapmas, lahti lõikamas ja välipliidil keetmas.

Bulgaaria keskkonnaministeeriumi teatel on ilmne, et võtete ajal rikuti kaitsealustes piirkondades kehtivaid seadusi. Kõnealuses paigas on keelatud nii lõkke tegemine kui ka järves ujumine, looma püüdmisest ja tapmisest rääkimata.