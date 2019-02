Clark Gable'i 30aastane lapselaps leiti surnuna 

Ajakirja People teatel leidis noormehe elutu keha reede hommikul voodist tema kihlatu Summer, kel on kuulsast suguvõsast pärit mehega poolteiseaastane tütar.

Venna ootamatust surmast teatas Facebookis tema õde Kayley.

Clark Gable III ema Tracy Scheff, kes oli abielus Hollywoodi legendi poja John Clark Gable'iga, rääkis, et minia oli teinud talle hüsteerilise telefonikõne. 56aastane Scheff nimetab poja surma mõistatuseks.

„Mul pole aimugi, miks või kuidas ta suri,“ vahendab DailyMail.com. „Aga ta on aastaid uimastisõltuvusega maadelnud. Ma ei tea, kas see võttis temalt elu, kuid ma tean, et ta ei tahtnud seda [surra].“