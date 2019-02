Kallaletungi lavastanud näitleja sai telesarjast sule sappa 

Chicago võimud süüdistavad 36aastast näitlejat ja lauljat valetunnistuste andmises. Nende väitel saatis avalikult homoseksuaalne Smollett iseendale adresseeritud ähvarduskirja, et seriaali tegijate silmis kaastunnet pälvida ning palka juurde saada. Kui see ei mõjunud, värbas näitleja kaks nigeerlasest venda, et nood talle öisel Chicago tänaval, mask ees, kallale tungiksid.

. „Viimase paari nädala sündmused on meie kõigi jaoks olnud ääretult emotsionaalsed. Jussie on olnud viie viimase aasta jooksul „Empire“ pere tähtis liige ning me hoolime temast väga,“ seisab 20th Century Foxi avalduses. Kuid stuudio sõnul otsustati Smollett hooaja kaheks viimaseks osaks Jamali rollist eemaldada, kandmaks hoolt võtete sujumise eest. „Oleme teadlikud, millist mõju kogu see protsess on näite- ja töötrupile avaldanud.“