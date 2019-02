Teaduspreemia laureaat Mart Ustav: edukas teadustöö viis eduka ettevõtteni 

Keerulise nimega auhinda „olulise sotsiaal-majandusliku mõjuga innovatiivse tooteni viinud teaduslikul avastusel põhineva teadus- ja arendustöö eest“ on selle sajandi jooksul antud välja viiel korral, ehkki statuudi järgi võiks seda teha igal aastal. Ustavi sõnul näitab see fakt paradoksaalsel kombel Eesti teaduse praegust nõrka seisu.

1998. aasta paiku alustas Ustav fundamentaaluuringutega saadud teadmiste rakendamisega praktikasse. Tavapärane uurimistöö jätkus, kuid toona oli vaja meetodeid nakkushaiguste molekulaarseks iseloomustamiseks. Papilloomviirusi on palju, need nakatavad suguelundeid ja tekitavad kasvajaid. Statistika järgi põhjustavad papilloomviirused viis protsenti kõigist vähkkasvajatest.

„Viis protsenti on väga suur osa ja kui oleks vastavad ravimid, siis see oleks ilmne mõju inimestele elule ja tervisele,“ ütleb Ustav. „Siis me panimegi kolme kaaslasega püsti Quattromedi. Ettevõte pakkus arstidele molekulaarse diagnostika teenust, mis põhineb nakkushaigusi põhjustavate viiruste ja bakterite genoomi analüüsil. Arstid hakkasid analüüse tellima, sest diagnostika ütles neile, kuidas ravida: kas on tarvis antibiootikume, on vaja midagi muud teha või läheb haigus ise mööda.“