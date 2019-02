Eesti uudised RINGKONNAKOHTU ESIMEES: inimesel on õigus teisele arvamusele nii arsti juures kui ka kohtus! Arvo Uustalu , täna, 22:00 Jaga:

ÕIGUSMÕISTMINE JÄÄB: Kersti Kerstna-Vaks tõdeb, et seaduspunktid võivad muutuda, kuid õigusmõistmine jääb. Aldo Luud

Vastne Valgetähe IV klassi teenetemärgi omanik Tartu ringkonnakohtu esimees Kersti Kerstna-Vaks tõdeb, et õigusemõistmine on tema karjääri veerand sajandi jooksul oma olemuselt samaks jäänud, kuid nüüd on kohtunike laual arvuti ja abielu lahutajad vara jagamisel kardinapuude üle enam ei kraakle.