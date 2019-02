Elu Valdur Mikita: „Peame välja vahetama oma maailmavaate, et meie lastel oleks veel mingitki lootust.“ Sirje Presnal , täna, 00:09 Jaga:

TÖÖ ON PIDU: Küttepuude saagimine, lõhkumine ja riitaladumine on paljude eesti meeste jaoks natuke nagu teraapia moodi tegevus. „Ilmselt seetõttu, et puulõhkumine restardib kõige paremini kinnijooksnud närvisüsteemi ja teeb iga soomeugrilase õnnelikuks,“ mõtiskleb Valdur Mikita. „Lisaks on see üks väheseid destruktiivseid tegevusi, mille tulemus valmistab rõõmu ka teistele. Aldo Luud

„Kui Eesti riik peaks kunagi kaduma, aga soome-ugri mõtteviis jääb alles, siis selle soomeugrilisuse pinnalt võib ikkagi sündida uus Eesti riik. Aga teistpidi – kui kaob soomeugrilane ja Eesti riik jääb… Siis selles riigis enam eestlast ei sünni,“ arutleb kirjanik, semiootik ja eestlusemõtestaja Valdur Mikita (49). Eestlase unikaalsus – mütoloogiline soome-ugri maailmavaade – on tema sõnul seotud enam maastiku kui keelega. Aga just Eesti loodusel läheb Mikita sõnul praegu kõige kehvemini, sellepärast, leiab ta, peaksime rohkem looduse kaitseks välja astuma.