Elu Miks pole me presidendi vastuvõtul näinud neid armsaid inimesi? Õhtulehe protokollitoimkond , täna, 00:01

Näitleja Ott Sepp Aldo Luud

Valitsus. Riigikogu liikmed. Tundmatute maade arusaamatutes kostüümides suursaadikud. Rektorid ja vallavanemad, rahad rinnal. Elu – Eesti elu üdi ja rahva lemmikuid on presidendi vastuvõtul vähevõitu. Muidugi pole riigi esindussaalid kummist ja presidendipaar rauast, et jaksaks kõigi austamist väärivatega kätelda. Aga ikkagi – pea igast valdkonnast leiab armastatud staare, kes seni pole presidendi 24. veebruari vastuvõtul justkui silma jäänud. Siin on põgus ülevaade.