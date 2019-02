Kahe päevaga on valimistel hääle andnud üle 68 000 inimese 

Tallinna jaoskondades käis valimas 5416 ja Tartus 2599 inimest. Kõige aktiivsem on hääletamine seni olnud Tallinna kesklinnas Solarise keskuses, kus on käinud 988 inimest.

Maakonnakeskuses on võimalik hääletada 24. veebruari kella 20ni sõltumata valija registrijärgsest elukohast. Igas maakonnakeskuses on avatud vähemalt üks valimisjaoskond, Tallinnas on neid 8 ja Tartu linnas 4.