Ken Saan: jalgpall päästis Keenias mu elu 

Mõte kajastada Keenia valimisi ning sellega kaasnevaid vägivallaaktsioone tuli Kenil sellest, et Eestiski räägitakse sageli sõjaohust. „See hakkas pihta pärast Venemaa agressiivsemaks muutumist. Sõjahirm on tegelikult õhus kogu maailmas, endiselt kestab ju ka Süüria konflikt. Sõda käib justkui igal pool. Hakkasin mõtlema, mida see päriselt tähendab? Pidevalt räägitakse, et inimesed võiksid kriisiolukorraks valmis olla: varuda tikke, konserve ja soola. Eks me oleme sellega ka ära harjunud, sest kogu aeg käib mingi jama,“ räägib ta.