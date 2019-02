VENEZUELA KRIIS: Maduro korraldas protestiks toiduabikontserdi vastu konkureeriva ürituse 

Colombialased teisel pool piiri aga korraldasid enda muusikaürituse esimestena. Kontserdi eesmärk on näljas vireleva idanaabri rahva tarbeks annetusi koguda. Venezuelas on tõsine puudus nii toiduainetest kui ravimitest. Riigist põgenes viimastel aastatel umbes 2 miljonit inimest.

USA ja paljud teised lääneriigid enam Madurot Venezuela presidendina ei tunnusta. Noor opositsionäär Juan Guaidó kuulutas end ajutiseks riigijuhiks. Tema ja ta toetajad koguvad Brasiiliast ja Colombiast toiduabi Maduro vastuseisu kiuste.

Colombia kontserdi Venezuela Aid Live korraldas väidetavalt Guaidó palvel ärimees Richard Branson.

Samal ajal toimuvad kaks kontserti – heategevuslik ja heategevuse vastu protestiv – üksteisest vaid 300 meetri kaugusel kummalgi pool Colombia-Venezuela piiri. Colombia heategevuskontserdil osaleb 32 artisti, nende seas Juanes, Danny Ocean, Luis Fonsi ja rootslane DJ Alesso.

Vastukontserdil „Käed eemale Venezuelast“ esinejaid pole valitsus BBC andmeil veel avaldanud. Väidetavalt saab neid olema enam kui 150 ja üritus kestab kolm päeva.

Igal juhul peaks pidutseda saama mõlemal pool piiri. Kummas melu lõbusam, on iseküsimus.