HÕLJUKIGA PEIPSIL: Külm tuul ja soojad lätlased! 

Mustvee kordoni hõljukisse ronides ulatab piirivalvur ajakirjanikule viisakalt abikäe. „Kas ise lähete hüppega peale?“ küsin naljatlevalt. „Ei, redeliga,“ vastab piirivalvur ja sõit Peipsi kalameeste kuningriiki algab.

Särgi maha ei jäeta, sõpru küll

Peipsil patrullib kokku kolm hõljukit. Mustvee masin on neist keskmise suurusega ning selle salongis tuleb ka Vene tankiarmeest väljapraagitud mehel kummargil käia. Klaassiledal jääl võib hõljukilt ka 100 km/h välja pigistada, kuid patrullkiirus on siiski kaks korda väiksem. Kütuseks neelab ratasteta liiklusvahend orienteeruvalt 50 liitrit diislit saja kilomeetri kohta. Õhkpatjadel masina meeskonna ja päästetavate kalameeste turvalisust aitavad tõsta piirijärvel olulised esemed nagu jääpuur, mägironimisklamber ning automaat.

Mustvee kordoni juht Jalmar Ernits tõdeb, et puur pole hõljuki salongis juhuslikult ja lisab, et praegu järvel jää paksus kolmekümne viie sentimeetri kanti. Nagu selgub, võib läbi sadada ka poolemeetrisest jääst, kui vesi on selle viledaks uuristatud. 24 kilomeetri kaugusel asuva kontrolljoone poole sõites pajatab kordoni juht loomadest, kes keset järve vastu võivad sibada või lennata. Piirivalvurite tööd häirivad või teevad lõbusamaks peamiselt rebased, kes kalameeste jäässe puuritud aukudel kala varitsevad või jääle jäetud prügikala looduse sanitaridena noolivad. Radaril pole näha, kas piiri ületab illegaalne käpukil liikuv külaline või loomupäraselt liikuv metsloom. Hõljuki kohal näeme lendamas siiski vaid kajakaid.

Nädala algul on Peipsil hõre, järvele on läinud vaid üle kolmesaja ekstreemsportlase. Nädalalõppudel võib jäise tuule käes kükitada ka 3000 kalahuvilist, neist kolmandik lätlased. Ühena esimestest satume juttu ajama Daugavpilsist pärit Andrise ja Agniga, kes väidavad, et Peipsil pole nad mitte kümnekonna väikesemõõtmelise ahvena pärast, vaid üllatus-üllatus – kauni arktilise looduse pärast. Kuuldes, et oleme rääkinud ka teiste kalastajatega, küsivad lätlased kohe, kuidas teistel saak on? Ajakirjanik loetleb eelmist kalastajate saaki ühelt augult: silma järgi viiekilone haug, neli-viis suuremat koha ning ribu-rada paarikiloseid vee-elukaid. Šoki äärel lätlased heidavad pilgu termose kõrval lebavatele kassikaladele.

„Aga õhtul teeme ikka uhhaa ära,“ ütleb Agni nukralt. Selgitan uhhaasõpradele, et loetlesin siiski proffide võrguga püütud saaki. Küsin taas sära silmi saanud Andrise ja Agni käest, kas öösel järvel ka ööbitakse?

Toredate inimestega kohtumisest meenutustesse langenud kordoni juht tõdeb, et ega iga kord nii muretult ka lähe. Selgub, et lätlased tikuvad omasid aeg-ajalt jääle jätma. Piirivalvuritel on tulnud ka kolmekümne reisijaga bussi kinni hoida, kuna hommikul registreerinutest õhtul üks mees bussini polnud jõudnud. Hiljem selgus, et kuna kala ei näkanud, oli ta juba hommikul ühe samuti masenduses kalamehega kodu poole sõitma hakanud ning mõistagi kaaslasi sellest ei teavitanud.