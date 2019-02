Poliitika VALIMISKOOL nr 4: „Mina olen poliitik“ ehk Elamine poliitikale või poliitikast Oliver Lomp , täna, 19:35 Jaga:

Broilerifarm Robin Roots

Hiljuti viskas üks tuntud Eesti poliitik oma raamatuesitlusel õhku mõtte: kas on normaalne, et Eesti tipp-poliitikas figureerivad jõuliselt need, kelle ainsateks ametikohtadeks on olnud ministri ja riigikogulase omad. Ent kas poliitika on sõltuvuses broileritest või on broilerid sõltuvuses poliitikast?