Seisukoht | Erakonnajuhid, kus on teie munad? Sten Kohlmann, multimeedia toimetaja , täna, 17:12

Tiina Kõrtsini

Esmaspäeval leppisid kuue erakonna esimehed kokku, et nemad Kanal 2 valimisdebatile ei lähe. Põhjuseks oli asjaolu, et eeldatavad tõsised saatejuhid vahetati välja Katrin Lusti ja Jüri Butšakovi vastu. „Me ei tee tsirkust! See on poliitika mõnitamine!“ on mõtted, mida esimehed mõlgutasid, saamata aru, et palagan algas just nimelt nendega.