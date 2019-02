Juhtkiri | Jõudu ka teiseks sajaks 

Juubeliaasta oli oma mastaapsuses tõepoolest muljetavaldav koos kõigi juurdekuuluvate temaatiliste raamatusarjade, filmide ja teatrietendustega. Küll aga tuleb ümmarguse juubeliaasta möödanikku vajudes küsida – mis saab edasi, ega ometi saabu nüüd pingelanguse hall argipäev koos juurdekuuluva väsimuse, pohmelli ja ideedepuudusega? Seni veel majanduses kestev hea aeg peaks andma kindlustunde, et me pole juubeliaasta õnnestumise nimel juba ette ära kulutanud mitme järgmise aasta kultuurieelarvet ega pea hakkama püksirihma pingutama. Sama oluline on tagantjärele kontrollida sedagi, et juubeliaasta kümned miljonid on ikka liikunud ettenähtud radu pidi õigetesse taskutesse.