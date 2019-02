Võrdõigusvolinik: vaktsineerimata lapsi ei tohi lasteaeda lasta 

Terviseameti epidemioloog Irina Dontšenko sõnul on ka Eestis lapsi, keda lihtsalt ei tohi vaktsineerida. "Näiteks on lapsel immuunsussüsteemiga mingisugused häired ja selle tõttu mingite nakkushaiguste vastu ei ole võimalik teda vaktsineerida," vahendab ERRi uudisteportaal .

Reedel Vikerraadio saates "Uudis+" käinud võrdõigusvolinik Liisa Pakosta ütles, et vabatahtlikult lastevanemate poolt vaktsineerimata jäetud lapsi ei tohiks lasteaeda lasta. Ta tõi näite, et niisugune reegel, kus sisseastumiseks tuleb näidata täidetud vaktsineerimiskaarti, on paljudes maailma ülikoolides kaitsmaks neid, keda ei saa vaktsineerida tervislikel põhjustel.

"Selleks, et kõikidel lastel oleks võrdne võimalus käia tervena lasteaias ja läbida see lasteaed tervena, on oluline, et me natukene aitame neid lapsi, kes tervislikel põhjustel seda vaktsineerimist teha ei saa," rääkis Pakosta.