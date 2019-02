VIDEO JA GALERII | Peaminister Jüri Ratas aastapäeva kõnes: pahameele juured peituvad Eesti ühiskonna lõhestatuses

Ratas ütles ERMis peetud kõnes, et ühiskonnas oleks vaja rohkem üksteise ära kuulamist ja mõistmist ning partnerite austamist dialoogis, isegi kui see ulatub ka vaidlusteni. "Selle eelduseks on, et loobume faktidega manipuleerimisest, libauudiste tootmisest ja levitamisest. Pingutame ühiselt kompromissideni jõudmise nimel, andes endale aru, et radikaalsetest positsioonidest taganemine toob võidu tervele ühiskonnale," ütles ta traditsioonilises aastapäevakõnes.

Ratase hinnangul pole pahameele juured mitte meie juba teatava taseme saavutanud heaolus, vaid pigem Eesti ühiskonna lõhestatuses. "Selle väljenduseks on lihtsate ja radikaalsete lahenduste ootus, kuigi sisimas teame ju kõik, et keerulistele küsimustele pole olemas mustvalgeid vastuseid," ütles ta.



Ta lisas, et paljude Eesti inimeste mure on inimlikult mõistetav. "Kahjuks näeme, et ühtedele kättesaadavad hüved ei jõua piisava kiirusega kõigini. Ühed tunnevad tõrjutust, teiste, mõistlike lahenduste eestkõnelejate hääl ei jõua adressaadini," lausus ta ning rõhutas vajadust tasakaalukuse ja üksteisemõistmise järele.

Ratase tervet kõne saab lugeda SIIT.

Pidulikul kontsertaktusel anti üle Tartu linna aukodanike ja Tartu Tähe aunimetused. Lisaks peaministrile pidasid kõne ka Tartu linnavolikogu esimees Aadu Must ja linnapea Urmas Klaas.

Kontsertlavastuse lavastas Ain Mäeots.