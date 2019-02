OTSEPILT JA GALERII | Peaminister Jüri Ratas esineb ERMis vabariigi aastapäeva kõnega

Pidulikul kontsertaktusel antakse üle Tartu linna aukodanike ja Tartu Tähe aunimetused. Lisaks peaministrile peavad kõnet ka Tartu linnavolikogu esimees Aadu Must ja linnapea Urmas Klaas.

Eesti vabariigi aastapäeva kontsert ja seal esitatav peaminsitri kõne on Tartus iga-aastane traditsioon ja linna üks olulisimaid Eesti sünnipäeva tähistamise sündmusi. Seni on kontsertaktused toimunud Vanemuise kontserdimajas, tänavu leiab see esimest korda aset Eesti Rahva Muuseumis.