Mis juhtub laenuga, kui pank läheb pankrotti? 

Seda, et laen kustutatakse, ei tasu sinisilmselt loota. Eesti Panga avalike suhete juht Viljar Rääsk on kindel, et ükski inimene, kes on laenu võtnud, sellest kohustusest ei pääse. Panga mõistes on laen vara ning inimene on talle võlgu. Laenuvõtja peab maksma võla sellele, kes panga varad ära ostab. Seega tuleb laenu hakata edasi maksma panka, kellele pankrotistunud pank enda laenuportfelli müüb.