POLIITILINE MÕRV VÕI GÄNGID? Mehhiko keskkonnakaitsja salapärane surm 

Samir Flores Soberanes juhtis Morelose linnas üht kohalikku raadiojaama ning oli väga häälekas keskkonna- ja inimõiguste kaitsja. Eriti häälekalt oli ta viimasel ajal vastu Morelosesse plaanitava uue 150kilomeetrise naftajuhtme vastu. Ta kartis, et see võib reostada joogivett ning rikub läheduses elavat põliselanike hõimude maid. Flores Soberanes kuulus ise Náhuatli hõimu. Sel nädalavahetusel toimub naftajuhtme üle otsustamiseks rahvahääletus.

Kolmapäeval leidsid lähedased Flores Soberanese surnukeha mehe oma kodust. Mõrvar lasi teda kaks korda pähe. Laiba kõrval oli ka kiri, mille täpne sisu pole avalikkusele teada, ent politsei sõnul annab see põhjust arvata, et mees jäi mingil põhjusel ette mõnele kohalikule kuritegelikule jõugule.

Kuid Flores Soberanese keskkonnaaktivistidest kaasamõtlejad usuvad, et jutt gängidest on väljamõeldis. Sõnakas mees sureb vaid kolm päeva enne tähtsat referendumi, millel ta on utsitanud inimesi eitavalt valima? Kahtlane värk, väidavad sõbrad ja leiavad, et Flores Soberanese tapmine oli poliitiline mõrv. Veelgi enam, usuvad nad, ilmselt üritab kohalik valitsus hirmutada kõiki, kellele projekt ei meeldi.