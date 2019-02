Raplas avab uksed sealne esimene kino 

Raplas on filme küll varemgi näidatud, aga kultuurikeskuse saal oli filmivaatamiseks juba ajale jalgu jäänud.

„Eks inimesed on ikkagi tahtnud mugavust ja pehmeid toole. Nii on nad pigem Tallinna kinno läinud. Mulle tundub, et nüüd on huvi uue kvaliteetse kinosaali vastu küll väga suur,“ räägib Rebel ja märgib, et traditsioonilist kinosaali pehmete istmete ja langeva põrandaga pole varem Raplas kunagi olnudki.

Suuremate tegijatega Rapla kino kampa löönud ei ole.

„Apollo kino käest küsisime küll algul, kas neil oleks huvi meiega koostööd teha, aga kuna Rapla on Tallinnale nii lähedal, neil seda huvi ei olnud. Nüüd on meil hea meel selle üle, sest me tahame seal teha ka muid üritusi – lavastusi ja kontserte. Seepärast ongi hea, kui oleme ise ruumi peremehed ja saame kasutada kinosaali ka mitmeks muuks otstarbeks.“

Ka filmivaliku osas ei ole käed seotud.

„Esialgu on plaanis ära näidata viimase aja kuumemad filmid, mis on Eesti Vabariik 100 raames välja tulnud ja tulevikus näitame ka väärtfilme. Tahame, et oleks valikut erinevatele sihtrühmadele – uusi filme ja miks mitte ka mõningaid vanemaid filme meelde tuletada.“

Esimesena linastub Rapla kultuurimajaga ühes majas asuvas kinos eeloleval pühapäeval „Tõde ja õigus“ ning 8. ja 9. märtsil peetakse seal esimest Naiste Ööde Filmifestivali.