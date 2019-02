NII SUUR TÖÖ?! Tallinn õigustab, miks korruptsiooniga võitlemise kavast pole kippu ega kõppu 

Tallinna volikogu Isamaa fraktsioon tegi linnapea Taavi Aasale arupärimise, kus muu hulgas tahetakse teada, kas strateegia on valmis, kust seda lugeda saab ja kui see ei ole valmis, siis miks?

Tallinna linnavalitsuse kirjalikust vastusest selgub, et viivitus on tekkinud strateegia mahukuse tõttu. „Strateegia väljatöötamine koosneb mitmetest etappidest. Esmalt hindasid advokaadibüroo [Sorainen] esindajad linna organisatsioonis rakendatud korruptsioonivastaseid meetmeid, seejärel analüüsisid põhjalikult kõrgema riskiga valdkondi ja kaardistasid vajalikud muudatused,“ selgitati Raepressi vahendusel. „Eelnimetatud tööde põhjal on advokaadibüroo esindajad koostanud strateegiaraporti projekti. Raporti projekt on esitatud detsembris 2018. tähtaegselt.“