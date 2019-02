VAATA: Õhtulehe kujundused jõudsid aasta parimate sekka! 

Kohalike väljaannete visuaalse kommunikatsiooni kategoorias hinnati 32 tööd üheksalt ajalehelt. Nominentide sekka jõudsid Virumaa Teataja 9. juuni esikülje fotogaleriiga “Igaühe jaoks on kuskil oma uks!”, Tartu Postimees 19. oktoobril ilmunud fotolooga ““Kaseke” kaob koos tänavakunstigaleriiga”, Virumaa Teataja 6. oktoobril ilmunud fotorohke illustratsiooniga loole “Stiil on elamise viis, elu on aga teadagi kirju” ja Sakala 23. märtsi juubeliesiküljega.