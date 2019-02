SAKSA TEADLASED: maavälise elu otsingud tuleks keelustada

Schetsche ja Antoniga samal seisukohal oli ka mullu märtsis surnud maailmakuulus Briti astrofüüsik Stephen Hawking, kes hoiatas korduvalt, et tulnukad võivad meie koduplaneedi vallutada. Ta ütles, et tulnukate tulekuga võivad tagajärjed Maa elanikele olla analoogilised Christoph Kolumbuse maabumisega Ameerikas, kus hukkus 90% põliselanikest. „Ka kõrgel arenguastmel tulnukad võivad muutuda nomaadideks, kes püüavad vallutada ja koloniseerida kõiki planeete, kuhu jõuavad,” selgitas Hawking oma kartusi.

Samas toetas Stephen Hawking vene miljardäri Juri Milnerit, kes eraldas 2015. aastal maavälise elu otsinguteks 100 miljonit dollarit. 10 aasta kestev projekt võtab Linnutee galaktikas tähelepanu alla miljon tähesüsteemi, mis asuvad Maale kõige lähemal. Lisaks otsitakse arukat elu või õigemini arukate olendite saadetud signaali sajast meile kõige lähemast galaktikast. Milneri arvates annab just tema projekt annab parima võimaluse teada saada, kas peale elab ka kusagil mujal arukaid olendeid. Ja kui peaks selguma, et ei ela, siis on ka see suur ja oluline uudis.

Füüsikateoreetik: kontakt luuakse 2100. aastaks

Maailma üks lugupeetumaid füüsikateoreetikuid Michio Kaku (72) ütles mullu veebruaris, et inimesed loovad kontakti tulnukate tsivilisatsiooniga veel käesoleval sajandil. Kaku sõnul ei ole me praegu veel võimelised tulnukatega dialoogi pidama, kuid selle võimeni jõutakse 2100. aastaks.

Kaku selgitas, et suhtlemine mõne teise tsivilisatsiooniga on raskendatud juba seetõttu, et nad asuvad kümnete valgusaastate kaugusel. „Vahepeal peame aga dešifreerima nende keele, et saada aru võõra tehnoloogia tasemest. On nad esimest või teist tüüpi tsivilisatsioon või hoopis kolmandat? Ja mis on nende kavatsused? On nad ohjeldamatud ja agressiivsed, või hoopis rahulikud,“ arutles Kaku.

Samas jääb küsimus, kas maaväline elu ikka üldse on intelligentne. USA kosmoseagentuuri NASA endine juhtiv teadlane Ellen Stofan (57) on küll kindel, et inimkond kohtub tulevikus maavälise eluga, kuid seejuures ei ole sugugi kindel, et tegemist on mõtlevate olenditega. Võib-olla piirdub maaväline elu ainult mikroobidega.