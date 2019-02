SAKSA TEADLASED: maavälise elu otsimine on ohtlik ja tuleks keelustada 

Juba 55 aastat otsib SETI (search for extraterrestrial intelligence, eesti keeles maavälise intelligentse elu otsing) tõendeid maaväliste tsivilisatsioonide kohta, kuid tänaseni ei ole need pingutused vilja kandnud. Seejuures keskenduti esmalt kosmosest tulevate raadiosignaalide leidmisele. Täpsemalt otsiti signaale, mida saaks tõlgendada intelligentsete olendite saadetuna. 1974. aastal saatis SETI esimese spetsiaalse sõnumi Päikesesüsteemi välistele olenditele. Hiljem on sõnumeid pidevalt korratud, kuid vastust ei ole tänaseni saadud.

Sellegipoolest usuvad paljud teadlased, et maailmaruumi mastaapsust arvestades eksisteerib kusagil kindlasti maaväline elu. Mõne aasta eest SETI-st välja kasvanud METI (messaging to extraterrestrial intelligence, eesti keeles sõnumid maavälisele intelligentsele elule) panustab maavälistele tsivilisatsioonidele mõeldud sõnumite koostamisele ja saatmisele.

METI president Douglas Vakoch on veendunud, et inimkond saavutab maaväliste jõududega kontakti 2035. aastaks, vahendab portaal Science World Report. Selle eesmärgi saavutamiseks peavad aga teadlased koostama senisest tugevamad signaalid. Samuti tuleb maailmaruumi saadetavad raadiosignaalid varustada nii-öelda instruktsioonide ja käsiraamatutega, mille abil potentsiaalsed maavälised jõud suudaksid meile vastata või leida tee Maale.

Schetsche ja Antoniga samal seisukohal oli ka mullu märtsis surnud maailmakuulus Briti astrofüüsik Stephen Hawking, kes hoiatas korduvalt, et tulnukad võivad meie koduplaneedi vallutada. Ta ütles, et tulnukate tulekuga võivad tagajärjed Maa elanikele olla analoogilised Christoph Kolumbuse maabumisega Ameerikas, kus hukkus 90% põliselanikest. „Ka kõrgel arenguastmel tulnukad võivad muutuda nomaadideks, kes püüavad vallutada ja koloniseerida kõiki planeete, kuhu jõuavad,” selgitas Hawking oma kartusi.

Samas toetas Stephen Hawking vene miljardäri Juri Milnerit, kes eraldas 2015. aastal maavälise elu otsinguteks 100 miljonit dollarit. 10 aasta kestev projekt võtab Linnutee galaktikas tähelepanu alla miljon tähesüsteemi, mis asuvad Maale kõige lähemal. Lisaks otsitakse arukat elu või õigemini arukate olendite saadetud signaali sajast meile kõige lähemast galaktikast. Milneri arvates annab just tema projekt annab parima võimaluse teada saada, kas peale elab ka kusagil mujal arukaid olendeid. Ja kui peaks selguma, et ei ela, siis on ka see suur ja oluline uudis.