Jüri Pino | Kadunud huumori aseaine - valimisküsitlused 

Lisaks on nad vaesed – ikka oleksid pidanud välja surema, kas vähe neid kriise ja majanduslangusid üle elatud. Mitte nüüd otseselt nälga, aga odavasse ja ebatervislikku toitumisse. Idude ja smuutide tarbeks sihukestel raha ei jätku, vitsutavad aga pekki nii, et on kuulda pärgarterite sulgumist.

Kolmandaks oleks nad ikka pidanud välja surema ja surevad, sest nad on nii lollid, et meie e-ajastul ei hakka neid keegi tööle palkama. Nii et poleks põhjust muretseda. Aga sina kae, mis vimkasid valimised on visanud.

Noriks nüüd nende õigete kallal kah. Sünniaastaga ei anna vaielda, nii et jäägu see sinnapaika, küsimus ainult, kuhu see noore piir tõmmata. Ühes Jüri Tuuliku jutus, kus kalurid suvepäevi ühes spordivõistlustega pidasid, läksid alla viiekümnesed noorte klassi ja alla neljakümne olid üldse koolieelikud. Thornton Wilderi „Märtsi iidides” on tore seletus inimeste ülalpeo kohta läbi vanuse: Marcus Antonius on igavesti kolmeaastane ja alati valmis huvitavaid rumalusi tegema; Marcus Junius Brutus juba sündis sapihaige vinguva seitsmekümnesena; Caesar sai kunagi nelikümmend ega tea siiamaani, kummale poole vahtida, saada targaks taadiks või teha edasi noore mehe tempe. Mingi aeg olid ju kõik üle 30sed mullad.

Kes on jõukas?

Küll aga jõukuse koha pealt. Vaadake asjale otsa, üks, mida eestlane endale omaduseks tunnistada ei taha, on eputamine. Või õieti hirm, et keegi – nt elevant, haa – mõtleb, et tal polegi kõik viimase peal. Mehr scheinen als sein, kui Friedrich Suure lause ümber pöörata. Näida enam kui olla.

Siin tuleb jälle, et kuhu see jõukuse piir tõmmata. Misasi see jõukus on. Üks sõber väitis, et seda saab mõõta ajaga – kui kaua sa suudad senist eluviisi jätkata, kui mingil põhjusel sissetulek nulli lendab. Sünge mõtiskluse algus.

Võib kahtlustada, et leidub küllaga kodanikke, kes usutluse küsimustele oma eluolu kohta vastates häbelikkusest oma rahalist seisu paremana näitavad kui see tegelikult on. Usutluskontorid vist ei pääse ligi ei statistikaameti ega maksuameti andmetele tegelikkuse kohta. Mis, muide, kasutavad keskmiste ja mediaanide arvutamisel erinevaid metoodikaid.