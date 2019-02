Eesti uudised Netikius: kassidele annetuste koguja terroriseerib ajakirjanikku Risto Berendson, Kristiina Tilk , täna, 14:34 Jaga:

Katrin on enda sõnul käinud politseis ning asjaga tegeleb edasi prokuratuur. Erakogu

Võlgade tõttu meedia huviorbiiti sattunud Eesti Kassisõprade Kogukond MTÜd vedav naine on ühes poolehoidjatega näinud juba poolteist nädalat ränka vaeva, et teha potentsiaalsetele annetajatele selgeks - ajakirjanik valetab, on kohtusse kaevatud ja ebaseadusliku jälitustegevuse ning valenime all esinemise tõttu uurivad teda politsei ja prokuratuur. Politseist, prokuratuurist ja kohtust saabunud vastused kinnitavad: MTÜ juht valetab.